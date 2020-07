Idstein

Frau rammt mit ihrem Auto zwei Zäune und verletzt sich

01.07.2020, 05:15 Uhr | dpa

Eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin ist in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gegen zwei Zäune gefahren und dabei leicht verletzt worden. Die 50-Jährige kam beim rückwärtsfahren mit ihrem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Sie krachte gegen die Zäune zweier Grundstücke und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von

10 000 Euro. Warum die Frau am Dienstagabend von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei roch sie nach Alkohol und musste einen Bluttest machen lassen.