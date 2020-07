Stürmisches Wetter in NRW erwartet

01.07.2020, 06:23 Uhr | dpa

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zur Wochenmitte hin stürmisch. Ein Tiefausläufer zieht am Mittwoch mit Regen und Gewitter über das Bundesland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Insbesondere in einem Streifen vom Niederrhein über das Ruhrgebiet und das südliche Münsterland bis nach Ostwestfalen sowie im Bergischen Land sind demnach bis am Abend Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich.

In den südlichen Landesteilen erwartet der DWD am Nachmittag auch einzelne, kräftigere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Donnerstag und Freitag bleibt es den Meteorologen zufolge bei Temperaturen von bis zu 24 Grad wechselnd bis stark bewölkt. Es gebe aber nur vereinzelte Schauer.