Helgoland

Ausstellung in Bunkertunnel auf Helgoland präsentiert Popart

01.07.2020, 08:04 Uhr | dpa

Rund 70 Gemälde, Skulpturen oder Fotografien zeigt eine Kunstausstellung von Donnerstag an in einem 130 Meter langen Bunkertunnel auf Helgoland. Die Hamburger Galerie popstreet.shop präsentiert unter dem Titel "Anna's Art Affair" in Kooperation mit dem Hotel Rickmers Insulaner bis zum 2. August Werke von 20 Künstlern der Richtungen Popart, Streetart und Urbanart. Bereits vor der Corona-Pandemie hatten die Künstler die Insel besucht und Werke zum Thema Helgoland erstellt, wie die Organisatoren mitteilten.