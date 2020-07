Potsdam

Junge Liberale Brandenburg gehen gegen Paritätsgesetz vor

01.07.2020, 10:12 Uhr | dpa

Die Jungen Liberalen in Brandenburg haben Verfassungsbeschwerde gegen das Paritätsgesetz für mehr Gleichstellung bei Wahllisten der Parteien eingelegt. Mit dem Gesetz würden die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl ausgehebelt, sagte der Landesvorsitzende Matti Karstedt am Mittwoch zu der Beschwerde.

Die Vize-Bundesvorsitzende Laura Schieritz nannte das Paritätsgesetz das Gegenteil von Gleichberechtigung. "Denn es unterscheidet Menschen nur auf Grundlage ihres Geschlechts. Aber ich bin mehr als eine Frau und möchte wegen meiner Fähigkeiten, nicht wegen meines Geschlechts gewählt werden." Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichteten am Mittwoch über die Beschwerde.

Als erstes Bundesland hatte Brandenburg im vergangenen Jahr ein Paritätsgesetz beschlossen, das seit diesem Dienstag in Kraft ist. Es soll bei künftigen Landtagswahlen dafür sorgen, dass gleich viele Frauen und Männer auf Kandidatenlisten der Parteien berücksichtigt werden.

Zunächst steht eine Entscheidung des Verfassungsgerichts Brandenburg aus. Denn die Piratenpartei, die NPD und die AfD hatten sich bereits an das Gericht in einem Organstreitverfahren gewandt und eine Privatperson hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Thüringen hatte 2019 eine ähnliche Regelung beschlossen. Das Thüringer Verfassungsgericht will Mitte Juli ein Grundsatzurteil dazu fällen.