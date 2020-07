Suhl

19-Jähriger stoppt Autos und greift Fahrer an

01.07.2020, 11:48 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Mann hat in Suhl zwei Autos gestoppt und deren Fahrer angegriffen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt der Mann am späten Dienstagabend zunächst eine 48 Jahre alte Frau an und riss ihr durch das Seitenfenster die Brille von der Nase. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und flüchtete mit dem Auto vor dem Angreifer. Dieser stoppte anschließend den Wagen eines 68-Jährigen. Als das Opfer mit seinem Mobiltelefon die Polizei rufen wollte, riss der Täter den Angaben zufolge die Fahrertür auf und versuchte ihm das Telefon wegzunehmen, indem er dem Fahrer in die Hand biss. Dieser musste die Wunde im Krankenhaus behandeln lassen. Polizisten konnten den 19-Jährigen kurze Zeit später stellen und nahmen ihn vorläufig fest.