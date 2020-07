Wiesbaden

Corona lässt Außenhandel mit Frankreich einbrechen

01.07.2020, 12:43 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat in Hessen zu einem Einbruch beim Außenhandel mit Frankreich geführt, einem der wichtigsten wirtschaftlichen Partner des Bundeslandes. Im April sanken die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27 Prozent beim Import und um knapp 43 Prozent beim Export, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Die hessischen Ausfuhren nach Frankreich erreichten nur ein Volumen von 234,9 Millionen Euro - zuletzt rangierten die Exporte zum Nachbarland im August 2009 auf einem ähnlich niedrigen Niveau. Der Rückgang betraf besonders Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör: Ihr Warenwert ging um 84,4 Prozent zurück.

Erstmals seit Dezember 2018 sank der Warenwert der Importe wieder auf unter eine halbe Milliarde Euro: Im April 2020 betrug er 417,5 Millionen Euro.