Gelsenkirchen

Schalke-Sportchef: Nübel wird große Karriere spielen

01.07.2020, 13:02 Uhr | dpa

Schalkes Sportchef Jochen Schneider wünscht dem zum FC Bayern gewechselten Torwart Alexander Nübel auf dessen weiterem Weg nur das Beste. Der 23-Jährige, der am Dienstag in München bis 2025 unterschrieben hatte, werde bei den Bayern und "auch in der Nationalmannschaft eine tolle Karriere hinlegen", sagte Schneider am Mittwoch während einer Pressekonferenz. "Ich reihe mich nicht ein in die Reihe derer, die sagen, er habe die falsche Entscheidung getroffen." Nübel stand von 2015 bis zum 30. Juni 2019 bei Schalke unter Vertrag.