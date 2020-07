Wiesbaden

Zahl der Coronavirus-Infektionen in Hessen steigt um 16

01.07.2020, 14:51 Uhr | dpa

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen binnen eines Tages um 16 auf 10 811 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit (Stand 14.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden, bezifferte das Ministerium mit 507. Nach einer Datenkorrektur sei nun ein Todesfall weniger aktenkundig als noch am Dienstag.

In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden. Es ist laut Ministerium nicht auszuschließen, dass Zahlen nachträglich nach unten korrigiert werden müssen.