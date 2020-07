Schwerin

Landeszootag trotz Corona: Freier Eintritt für Kinder

01.07.2020, 19:27 Uhr | dpa

Zum Landeszootag am 22. Juli stehen 20 Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern allen Kindern aus dem Nordosten offen. Bis zum Alter von 14 Jahren können sie die Einrichtungen kostenlos besuchen. "Der kostenfreie Eintritt am Landeszootag ist ein kleines Dankeschön für die Geduld und die besonderen Anstrengungen in den letzten Monaten. Und er soll den Kindern in unserem Land die Zoos und Tierparks näherbringen", begründete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch die gemeinsame Aktion von Land und Landeszooverband. Vor allem auch die Kinder hätten in der zurückliegenden Zeit coronabedingt erhebliche Einschränkungen hinnehmen müssen.

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) würdigte die Bereitschaft der Einrichtungen, zum Zootag ein buntes Programm aufzustellen, obwohl auch sie noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hätten. "Dennoch waren sie sofort bereit, sich an dieser tollen Aktion zu beteiligen. Das muss man den Einrichtungen in dieser schwierigen Zeit besonders hoch anrechnen", betonte Backhaus.

So werde es Führungen geben, Schaufütterungen und Tiershows. Auch Schüler-Zoo-Rallyes und andere Mitmachangebote würden für einen interessanten und abwechslungsreichen Landeszootag sorgen, zeigte sich der Minister gewiss. Zoos und Tiergärten leisteten herausragende Arbeit im Natur- und Artenschutz und böten zudem attraktive Möglichkeiten der außerschulischen Bildung.

Am Zootag beteiligen sich unter anderem die Zoos in Rostock, Schwerin und Stralsund, der Heimattierpark Grimmen, das Müritzeum in Waren, das Ozeaneum in Stralsund, der Tierpark Ueckermünde, der Tierpark Wismar, das Tropenhaus Bansin und der Vogelpark Marlow.