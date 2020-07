Heidenheim an der Brenz

1. FC Heidenheim kämpft um Sensations-Aufstieg in Bundesliga

02.07.2020, 02:16 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim will die schon jetzt erfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte mit dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga krönen. Im Relegations-Hinspiel beim SV Werder Bremen geht es für den schwäbischen Zweitligisten am Donnerstagabend darum, sich eine gute Ausgangsposition für das zweite Aufeinandertreffen vier Tage später zu erarbeiten. Der langjährige FCH-Trainer Frank Schmidt betrachtet die K.o.-Spiele gegen die Hanseaten als "Lebenschance".