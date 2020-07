Rostock

Neues Kreuzfahrtterminal in Warnemünde fast fertig

02.07.2020, 03:05 Uhr | dpa

Das neue Kreuzfahrtterminal in Warnemünde, das "Warnemünde Cruise Center 8", ist bis auf einige Restarbeiten fertig. Der Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde will das rund 15 Millionen Euro teure Projekt am heutigen Donnerstag vorstellen. Baubeginn war im Herbst 2018, der Hochbau startete im November 2019, nachdem das letzte Kreuzfahrtschiff den Hafen verlassen hatte.

Mit dem zweiten Kreuzfahrtterminal am Liegeplatz P8 im Werftbecken wollen die Stadt Rostock und das Land den Komfort für die Passagiere bei der An- und Abreise verbessern. Vor allem die Gepäckabfertigung und die Passagierkontrolle mit allen notwendigen Sicherheitsstandards sollen zweckmäßig und effizient für die Gäste aufgestellt sein.