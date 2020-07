Bensheim

Ampelausfälle in Südhessen: Unfall geht glimpflich aus

02.07.2020, 05:45 Uhr | dpa

Wegen eines Spannungsabfalls im Stromnetz sind in Südhessen am späten Mittwochnachmittag zahlreiche Ampeln ausgefallen. Rund 20 Anlagen funktionierten unter anderem in Darmstadt, Pfungstadt und Weiterstadt nicht, die meisten gingen erst am späten Abend wieder ans Netz, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Wegen einer ausgefallenen Ampel stießen in Bensheim zwei Autos zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Weitere Unfälle gab es nach Angaben der Polizei nicht.