Dobbin-Linstow

Tatverdächtiger nach Brandstiftung in Hotelanlage ermittelt

02.07.2020, 08:38 Uhr | dpa

Nach einer Brandstiftung in einem großen Hotelkomplex in Linstow (Landkreis Rostock) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Dem Mann wird vorgeworfen, am 15. Juni Feuer an einem Handtuchspender in einem Waschraum im Erdgeschoss der Anlage gelegt zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Güstrow erklärte. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung. Der Verdächtige bestreite die Vorwürfe aber bisher. Die Staatsanwaltschaft soll über das weitere Vorgehen entscheiden.

Bei dem Feuer hatten in den späten Abendstunden Brandmeldeanlagen angeschlagen. Feuerwehren rückten an und konnten das Feuer löschen, bevor die Flammen - auch durch Zwischendecken und Schächte - auf weitere Anlagen und Gebäudeteile übergriffen. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt, der Sanitärraum gesperrt.

Verletzt wurde niemand. Befragungen von Mitarbeitern hätten die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht. Einzelheiten zu Herkunft und Motiv des Verdächtigen wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.