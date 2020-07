Ruderatshofen

Bienenhaus mit 40 Völkern verbrannt: Waldbrand verhindert

02.07.2020, 12:00 Uhr | dpa

Ein Bienenhaus mit 40 Völkern ist in Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu) verbrannt. Als die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen zu der im Wald stehenden Hütte beim Ortsteil Apfeltrang gerufen wurde, stand das Häuschen bereits lichterloh in Flammen. Auch einige Bäume des Waldes sowie neben der Hütte stehende Bienenstöcke verbrannten.

Dank des starken Regens in den vergangenen Tagen und des Einsatzes sämtlicher umliegender Feuerwehren sei es nicht zu einem großflächigen Waldbrand gekommen, teilte die Polizei mit. Dem 71 Jahre alten Imker aus Marktoberdorf sei ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.