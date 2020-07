Würzburg

52-Jährige sticht im Streit auf Partner ein

02.07.2020, 12:19 Uhr | dpa

Nach einem Messerangriff auf ihren Lebensgefährten sitzt eine 52-Jährige aus Würzburg in Untersuchungshaft. Die betrunkene Frau habe ihrem zwei Jahre älteren Partner im Laufe eines Streits mit einem Küchenmesser in den Oberkörper gestochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Anschließend rief sie selbst den Notruf. Das Opfer kam nach dem Vorfall vom Dienstag in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Der Mann sei inzwischen aber außer Lebensgefahr. Die Frau wurde noch in der gemeinsamen Wohnung festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags ermittelt.