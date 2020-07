Wiesbaden

Bouffier schaltet sich im Landtag in Coronafonds-Streit ein

02.07.2020, 13:42 Uhr | dpa

Im Streit um die hessischen Corona-Finanzhilfen hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zu Einigkeit und Besonnenheit aufgerufen. "Bei all dem Streit: Wir sollten pfleglich miteinander umgehen, wir werden miteinander uns noch brauchen", sagte er am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. "Und deshalb müssen wir gemeinsam überlegen, was können wir tun und was müssen wir tun."

Er verteidigte die Pläne des Landesregierung, die wirtschaftlichen Folgen der Viruspandemie mit einem kreditfinanzierten Sondervermögen in Höhe von zwölf Milliarden Euro zu bekämpfen. Die Bürger erwarteten, dass das Land tue, was es könne, sagte Bouffier. Planbarkeit und Verlässlichkeit gebe es dabei nur mit einem überjährigen Sondervermögen - und nicht mit immer neuen Nachtragshaushalten, wie von der Opposition vorgeschlagen.