Dresden

Verfassungsschutz hat Daten widerrechtlich gespeichert

02.07.2020, 15:01 Uhr | dpa

Der sächsische Verfassungsschutz hat Daten von Landtagsabgeordneten widerrechtlich gespeichert. Das gab Innenminister Roland Wöller (CDU) am Donnerstag in Dresden bekannt. Konkret geht es um Mandatsträger der AfD. Die Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen sei Aufgabe des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV). Dies könne nur auf dem Boden des geltenden Rechts geschehen. Das Amt sei an Recht und Gesetz gebunden. Eine Mitgliedschaft in einer Partei sei kein Indiz für verfassungsfeindliches Handeln, es sei ein konkretes Handeln erforderlich. Diese Anforderung sei vom LfV missachtet worden. Wöller stellte am Donnerstag auch den neuen LfV-Präsidenten Dirk-Martin Christian vor. Der sieht in seiner Behörde "Optimierungsbedarf".