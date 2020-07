Bayreuth

Statt Bayreuther Festspiele: Stadt erweitert Kultursommer

02.07.2020, 15:04 Uhr | dpa

Nach der Absage der Bayreuther Festspiele wegen der Corona-Krise will die Stadt ihren Kultursommer ausbauen. Unter dem Motto "Bayreuth Summertime 2020: Kultur. Genuss. Leben" sollen von Juli bis September mehr als 100 Konzerte, Ausstellungen, Theater- und Literaturveranstaltungen stattfinden, wie die Stadt und Tourismusgesellschaft am Donnerstag mitteilten.

Um die Sicherheitsvorkehrungen einhalten zu können, würden viele Veranstaltungen im Freien stattfinden oder online übertragen. Aber auch im ehemaligen Wohnhaus des Festspielgründers Richard Wagners seien Konzerte geplant. Im dortigen Saal würden alle Streichquartette Ludwig van Beethovens gespielt, der dieses Jahr seinen 250. Geburtstag feiern würde und als musikalisches Vorbild Wagners gilt.

Einige Musiker der Bayreuther Festspiele treten auch diesen Sommer in der Stadt auf: So singen Sopranistin Petra Maria Schnitzer und Tenor Peter Seiffert "Die besten Stimmen" und Sopranistin Camilla Nylund sowie Tenor Klaus Florian Vogt Auszüge aus Lohengrin. Günther Groissböck, der eigentlich als Wotan im neuen "Ring des Nibelungen" aufgetreten wäre, gibt Auszüge der Wagneropern zum Besten.

Viele fühlen sich mit der Stadt verbunden, meinte Matthias Höfer, Bassklarinettist im Festspielorchester. "So war die Nachfrage von Beginn an aus Kreisen der Musiker groß, dennoch "irgendwas" in Bayreuth musizieren zu können."