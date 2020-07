Mannheim

Trares vor Waldhof-Spiel gegen Zwickau: Freude und "Trauer"

02.07.2020, 15:07 Uhr | dpa

Mit Wehmut und Freude gleichermaßen geht Bernhard Trares sein letztes Spiel als Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim an. Die Mannheimer treffen am Samstag (14.00 Uhr) auf den FSV Zwickau und für den Coach ist die Partie gegen die Sachsen ein Abschied, nachdem er am Mittwoch angekündigt hatte, seinen Vertrag beim Aufsteiger nicht zu verlängern.

"Ich freue mich, noch einmal die Jungs coachen zu können und spüre gleichzeitig Trauer, weil es mein letztes Match in Verantwortung für den Waldhof sein wird", sagte Trares am Donnerstag. Der 54-Jährige möchte sich mit einem guten Resultat verabschieden und geht von einer schweren Aufgabe für seine Mannschaft und sich aus, weil die Zwickauer einen Sieg benötigen, um sich vor dem Abstieg zu retten.