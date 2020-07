Meiningen

Mann soll Säugling missbraucht haben: Gutachter gehört

02.07.2020, 15:15 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Mann, der wegen Missbrauchs eines Babys angeklagt ist, hält ein Gutachter seine Unterbringungen in einer psychiatrischen Klinik für möglich. Die Voraussetzungen dafür seien dem Experten zufolge gegeben, sagte ein Sprecher des Landgerichts Meiningen. In der Verhandlung am Donnerstag habe der Verteidiger des Angeklagten allerdings ein weiteres Gutachten eines Sachverständigen zu dieser Frage beantragt.

Der heute 25 Jahre alte Mann soll laut Staatsanwaltschaft Ende vergangenen Jahres die nur wenige Wochen alte Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin in seiner Wohnung in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) so schwer misshandelt haben, dass der rechte Unterarm des Säuglings brach. Zudem soll er sich zwei Mal sexuell an dem Kind vergangen haben. Die Anklage lautet auf Misshandlung von Schutzbefohlenen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Der Angeklagte sitzt seit Dezember 2019 in Untersuchungshaft.