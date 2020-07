Rostock

Plädoyers im Güstrower Totschlagsprozess erwartet

03.07.2020, 01:41 Uhr | dpa

Im Prozess um den Totschlag einer 79-jährigen Rentnerin in Güstrow werden am heutigen Freitag am Landgericht Rostock die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erwartet. Der 44 Jahre alte Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses im Mai gestanden, die Frau im September 2019 in ihrem Haus mit einer Gartenschere erschlagen zu haben. Als Grund gab er an, sie habe Gerüchte über ihn verbreitet. Die Frau hatte den taubstummen Mann kennengelernt, als er bei einer zufälligen Begegnung in der Stadt um Hilfe bat. Danach soll er sie einige Male in ihrem Haus aufgesucht haben. Der Ukrainer hielt sich trotz eines abgelehnten Asylantrags seit 2016 in Güstrow auf. Eine Abschiebung scheiterte nach Angaben des Schweriner Innenministeriums im Mai 2019 wegen fehlender Reisedokumente. Das Urteil wird für den 10. Juli erwartet.