Frontenhausen

Dachstuhl eines Neubaus ausgebrannt: 150 000 Euro Schaden

03.07.2020, 07:52 Uhr | dpa

Der Dachstuhl eines Neubaus ist in Niederbayern komplett ausgebrannt. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag kurz nach Mitternacht in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von bis zu 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittler vermuten einen Blitzeinschlag oder einen technischen Defekt als Grund. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.