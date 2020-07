Klingenberg am Main

Brand in Scheune richtet sechsstelligen Schaden an

03.07.2020, 07:57 Uhr | dpa

Eine Scheune ist in Klingenberg am Main (Landkreis Miltenberg) völlig abgebrannt. Das Feuer griff in der Nacht auf Freitag auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses über, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nachbarn bemerkten die Flammen und riefen die Feuerwehr, die ein komplettes Übergreifen des Feuers auf das Haus verhinderte. Durch den Brand entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.