Wilhelmshaven

Kegelrobbenpopulation im Wattenmeer stark gewachsen

03.07.2020, 09:11 Uhr | dpa

Die Kegelrobben im Nordwesten Deutschlands vermehren sich prächtig. Ihr Bestand sei im Vorjahresvergleich um 30 Prozent auf 587 Tiere gewachsen, teilte das Wattenmeer-Sekretariat in Wilhelmshaven am Freitag mit. Vermutlich seien es gar 10 bis 15 Prozent mehr Tiere als gezählt, sagte eine Sprecherin, da die Zählung in der Region Niedersachsen/Hamburg nicht beendet werden konnte.

Insgesamt wurden vor den Küsten Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande 7649 Kegelrobben gezählt. Damit habe sich der Bestand des größten Raubtiers an der Wattenmeerküste seit Beginn Zählungen im Jahr 2008 mehr als verdreifacht, hieß es. Die größten Kolonien seien in den Niederlanden zu finden, gefolgt von Niedersachsen und Helgoland. In Schleswig-Holstein und Dänemark würden weniger Tiere beobachtet. Kegelrobben "pendeln" zwischen dem Wattenmeer und den britischen Gewässern.

Bei den jährlich grenzübergreifend koordinierten Zählungsflügen im Wattenmeer wird der Gesamtbestand der Kegelrobben während der Fellwechselperiode im Frühjahr gezählt. In diesem Jahr waren das die Zählmonate März und April. Experten vermuten, dass die Robben in diesem Frühjahr vom Rückgang menschlicher Aktivitäten durch die Pandemiemaßnahmen profitierten. Dies müsse jedoch noch abschließend untersucht werden, hieß es.

Die Jungen werden während der Wurfzeit in den Wintermonaten gezählt. In diesem Winter wurden insgesamt 1726 Jungtiere im Wattenmeer und auf Helgoland erfasst - der größte Teil von ihnen im niederländischen Teil. In den dänischen und Schleswig-Holsteinischen Teilen des Wattenmeers wurden keine Jungen an den Tagen der Zählung verzeichnet.