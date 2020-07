Döhlau

Mann sticht auf Ziege ein

03.07.2020, 12:40 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Oberfranken auf eine Ziege eingestochen und sie unter anderem am Hals verletzt. Das Tier konnte von ihrem Besitzer versorgt werden und sei "soweit wohlauf", teilte die Polizei mit. Anwohner waren am frühen Freitagmorgen durch Lärm aus einem Ziegengatter in Döhlau (Landkreis Hof) geweckt worden. Ein Zeuge konnte den Mann beobachten. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten.