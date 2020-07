Magdeburg

Zwei neue Coronavirus-Fälle in Sachsen-Anhalt

03.07.2020, 13:51 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl neuer Coronavirus-Fälle nur geringfügig erhöht. Am Freitag meldete das Sozialministerium nur zwei neue Fälle, die beide im Burgenlandkreis festgestellt wurden. In allen anderen 13 Kreisen und kreisfreien Städten blieben die Zahlen unverändert. Damit erhöhte sich die Zahl aller nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Sachsen-Anhalt seit Beginn der Pandemie auf 1882. Mehr als 93 Prozent der bekannten Betroffenen gelten als genesen. 59 Menschen starben, nachdem sie positiv auf das Virus getestet wurden.

Im Burgenlandkreis läuft gerade ein großangelegter Test bei allen Beschäftigten des Schlachtbetriebs von Tönnies in Weißenfels. Hintergrund ist, dass vor einer Woche ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war, der jedoch noch nicht im Werk gearbeitet haben soll. Eigenen Angaben zufolge sind am Tönnies-Standort in Weißenfels rund 2200 Menschen beschäftigt. Bis zum späten Donnerstagabend waren alle der zunächst 1014 Tests negativ. Die Tests laufen weiter. Am Freitag wollte der Burgenlandkreis über den aktuellen Stand informieren.