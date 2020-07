Bamberg

Nur Bambergs Basketballer in Champions League dabei

03.07.2020, 13:51 Uhr | dpa

Die Basketball-Bundesliga wird in der kommenden Saison nur mit einem Club in der Champions League vertreten sein. Der frühere Serienmeister Brose Bamberg gehört zu den insgesamt 28 Vereinen, die direkt für die Hauptrunde gesetzt sein werden, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Insgesamt 32 Teams starten am 13. Oktober mit der regulären Saison des internationalen Wettbewerbs. In der Vorsaison war die BBL noch mit drei Clubs dabei, neben Bamberg nahmen die Telekom Baskets Bonn und Rasta Vechta teil.

Die Niedersachsen hatten zuletzt aus dem Europapokal für die kommende Saison zurückgezogen. Eine endgültige Zusage sei derzeit ein "zu hohes Risiko", wenn möglicherweise nur eine verringerte Kapazität an Zuschauern ausgeschöpft werden könnte, sagte Vechtas Vereinschef Stefan Niemeyer. Die EWE Baskets Oldenburg, die sich für einen Champions-League-Start interessiert hatten, sind nicht im Teilnehmerfeld.

Im Eurocup hatten die Fraport Skyliners aus Frankfurt aufgrund der Unwägbarkeiten mit Blick auf mögliche Spiele vor Publikum und dem geplanten Budget beschlossen, nicht an den Start zu gehen. Damit steht nur noch ratiopharm Ulm auf der Teilnehmerliste dieses Wettbewerbs. In der Königsklasse Euroleague wird die Bundesliga wie diese Saison durch Bayern München und Alba Berlin vertreten sein.