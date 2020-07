Ahrenshoop

Ahrenshoop verstärkt nach tödlichem Badeunfall Warnhinweise

03.07.2020, 14:08 Uhr | dpa

Nach dem tragischen Badeunglück bei Ahrenshoop (Kreis Vorpommern-Rügen) sollen zusätzliche Hinweisschilder vor den gefährlichen Strömungen am Steinwall zu Beginn der Steilküste warnen. Wie Bürgermeister Benjamin Heinke am Freitag sagte, wurden zu der großen Warntafel am Treppenaufgang zunächst provisorisch Schilder auch am Strand selbst aufgestellt. Ein zusätzlicher Wachturm mit Rettungsschwimmern solle dort aber nicht errichtet werden. Wegen der unberechenbaren Strömung und der Sogwirkung an den beiden Enden des Schutzwalls seien die Verhältnisse dort bei starken Winden auch für versierte Schwimmer zu gefährlich, erklärte Heinke. Deshalb gebe es den eindringlichen Warnhinweis. Bei dem Versuch, zwei in Gefahr geratene Kinder aus dem Meer zu holen, war am Mittwoch der Vater eines der beiden Kinder ums Leben gekommen. Die Kinder hatten zum Teil Hautabschürfungen erlitten, konnten aber von einem Strandbesucher an Land gebracht werde.