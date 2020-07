Anklam

Anklam: Einziger Rübenverarbeiter in MV mit neuem Namen

03.07.2020, 14:24 Uhr | dpa

Die Zuckerfabrik Anklam hat ihren Namen geändert und heißt jetzt Cosun Beet Company GmbH & Co. KG. Damit solle deutlich werden, dass Rübenverarbeitung mehr ist als Zuckerherstellung, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte der "Nordkurier" darüber berichtet.

Die Fabrik gehört seit 2009 zum niederländischen Konzern Suiker Unie, der sich jetzt Cosun (Cooperative Suiker Unie Nederland) nennt. Der Anklamer Fabrik zufolge steht der maximale Nutzen aus der Rübe im Mittelpunkt. Darum sei das englische Wort für Rübe, Beet, in den Namen aufgenommen worden. Neben Zucker würden unter anderem Futtermittel, Eiweiß aus Rübenblättern, Bioethanol und grüne Energie produziert.

In der vergangenen Rübenkampagne verarbeitete das Unternehmen gut 1,6 Millionen Tonnen Zuckerrüben von 340 Anbauern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und in der Uckermark (Brandenburg). Die Fabrik ist in Mecklenburg-Vorpommern der einzige Rübenverarbeiter. Die nächste Verarbeitungssaison beginnt im September.