Dresden

Mann auf Fußweg von E-Bike angefahren: Schwer verletzt

03.07.2020, 19:22 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung ist auf einem Gehweg in Dresden von einem E-Bike-Fahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige war am Freitagmittag dabei, eine Tonne vom Müllwagen auf ein Grundstück in der Enderstraße zu ziehen, als er von dem Radfahrer erfasst wurde und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer sei daraufhin geflohen.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Radfahrer, der als etwa 40 Jahre alt, klein und schlank beschrieben wurde. Er soll eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen haben, auch das E-Bike sei schwarz gewesen. Den Angaben zufolge war eine rote Fahrradtasche daran angebracht.