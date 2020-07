Stendal

FDP diskutiert Folgen der Corona-Krise bei Parteitag

04.07.2020, 03:02 Uhr | dpa

Die FDP in Sachsen-Anhalt kommt am Wochenende zu einem Landesparteitag in Stendal zusammen. Die Liberalen wollen sich bei dem Treffen unter anderem mit den Folgen der Corona-Krise beschäftigen, wie Vize-Landeschefin Lydia Hüskens ankündigte. Dabei gehe es auch um die schwierige Haushaltslage des Landes, ergänzte Landeschef Frank Sitta. Sachsen-Anhalt sei schon vor Corona pleite gewesen, weil die schwarz-rot-grüne Regierung die Rücklagen komplett verplant habe.

Rund 130 Delegierte aus den Kreisverbänden sind zum Parteitag angemeldet. Als Gastrednerin wird die brandenburgische Bundestagsabgeordnete und Bundes-Generalsekretärin Linda Teuteberg erwartet.

Die FDP will in Stendal zudem ihren Landesvorstand komplettieren und weitere Themen diskutieren, die auch Eingang ins Programm für die Landtagswahl im kommenden Jahr finden könnten. Die FDP war bei der Wahl für den Magdeburger Landtag im Frühjahr 2016 mit 4,9 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Sie hat nach eigenen Angaben derzeit rund 1300 Mitglieder. Die nächste Landtagswahl ist für den 6. Juni 2021 angesetzt, im Herbst folgt die Bundestagswahl.