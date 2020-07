Künzell

Zehnjährige beim Rollerfahren schwer von Pkw verletzt

04.07.2020, 09:43 Uhr | dpa

Eine Zehnjährige ist bei einem Zusammenprall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Das Mädchen fuhr am Freitag in Fulda mit ihrem Tretroller, als eine 77-jährige Autofahrerin sie beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Zehnjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.