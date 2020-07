Offenbach am Main

Zum Wochenstart wieder mehr Sonne

04.07.2020, 11:29 Uhr | dpa

Am Sonntag noch viele Wolken, dann wieder freundlicher: Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Samstag zufolge wartet auf Rheinland-Pfalz und das Saarland ein sonniger Start in die neue Woche. Am Sonntag zeigt sich die Sonne demnach nur selten, es sind einzelne Schauer möglich. Der Wind frischt tagsüber mit teils starken bis stürmischen Böen auf. Die Temperaturen steigen laut DWD auf maximal 23 bis 27 Grad.

Am Montag klart der Himmel im Laufe des Tages der Vorhersage zufolge immer mehr auf. Nur im Norden kann es Schauer geben, sonst bleibt es überall trocken. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 18 und 23 Grad erreichen. Die gleichen Höchstwerte erwartet der DWD am Dienstag, dann zeigen sich auch nur noch wenige Wolken am Himmel.