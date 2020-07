Thüngersheim

Zwölfjähriger verursacht aus Versehen Brand in einer Kirche

04.07.2020, 13:56 Uhr | dpa

Ein Zwölfjähriger hat durch das Anzünden einer Kerze aus Versehen einen Schaden im sechsstelligen Bereich in einer Kirche verursacht. Der Junge zündete eine Kerze am Altar an, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Ein Kirchenpfleger bemerkte am Freitag den Brandschaden am Seitenaltar und an Reliquien der Kirche St. Michael in Thüngersheim (Landkreis Würzburg) und alarmierte die Polizei. Der Brand war beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr bereits erloschen, sodass nur noch der Rauch aus der Kirche geblasen werden musste. Der Zwölfjährige wurde vor dem Brand noch in der Kirche gesehen. Erst habe er das Anzünden der Kerze gegenüber den Beamten nicht zugeben wollen. Später erzählte er der Polizei, dass er nur die Kerze anzünden wollte und nicht die Kirche.