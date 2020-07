Neubrandenburg

Streifenwagen und Auto kollidieren: Zwei Leichtverletzte

04.07.2020, 17:04 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Auto an einer Kreuzung sind in Neubrandenburg zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Polizeiwagen sei am späten Freitagabend in einem Einsatz und mit Sonderrechten unterwegs gewesen, als ein Auto in den Kreuzungsbereich eingefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 34 Jahre alte Autofahrer und ein Polizist wurden dabei den Angaben zufolge leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Samstag an. Zuvor hatte der "Nordkurier" über den Unfall berichtet.