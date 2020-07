Kirchberg

Tödlicher Zusammenstoß auf einer Kreuzung

04.07.2020, 17:31 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung im Landkreis Zwickau ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem gebe es mehrere Verletzte, teilte die Polizei mit. Genauere Angaben konnte ein Sprecher des Lagezentrums noch nicht machen, da die Unfallaufnahme am Nachmittag noch andauerte. Die Autos waren auf der S282 am Abzweig nach Wolfersgrün zusammengestoßen. Die Unglücksursache war zunächst noch unklar.