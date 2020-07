Bad Segeberg

Streit vor Shisha-Bar in Wedel: Zwei Verletzte

04.07.2020, 20:31 Uhr | dpa

Bei einem Streit innerhalb einer größeren Personengruppe vor einer Shisha-Bar in Wedel sind zwei Männer verletzt worden. Der 25-jährige Bremer und der 34-jährige Hamburger wurden nach dem Vorfall am späten Freitagabend in Krankenhäuser gebracht. Am Einsatzort in der Innenstadt habe die Auseinandersetzung durch hohe Polizeipräsenz beendet werden können, hieß es, und: "Die Polizei wird unverzüglich reagieren und in der Nacht vom 4./5. Juli die Präsenz im Wedeler Stadtgebiet erhöhen." Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar.