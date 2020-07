Offenbach am Main

83 Jahre alter Fahrradfahrer in Langen tödlich verletzt

04.07.2020, 21:44 Uhr | dpa

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus Egelsbach ist am Samstagnachmittag im südhessischen Langen angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Radfahrer an einer Kreuzung die für ihn geltende Vorfahrt-gewähren-Beschilderung. Er wurde von einem 67-Jährigen mit dessen Auto angefahren. Der Radfahrer erlag noch am Abend seinen schweren Verletzungen in einem Offenbacher Krankenhaus. Bei dem Pkw-Fahrer wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die einen Wert von 1,47 Promille ergab.