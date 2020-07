Ahorntal

Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

05.07.2020, 09:58 Uhr | dpa

Ein 50 Jahre alter Rennradfahrer ist auf einem Radweg von einem Traktor erfasst worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Der Mann sei auf dem Radweg entlang einer Straße in der Nähe von Mistelgau (Landkreis Bayreuth) unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort übersah ihn den Angaben zufolge der Traktorfahrer, der in die Straße einfahren wollte.