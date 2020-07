Kloster Lehnin

Brand in einer Gärtnerei: Ein Verletzter

05.07.2020, 12:52 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Gärtnerei im Ortsteil Neu Bochow der Gemeinde Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) hat der 59-Jährige Grundstückseigentümer eine Rauchvergiftung erlitten. Er musste nach dem Feuer am Samstagnachmittag in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer breitete sich über mehrere Folienzelte aus und griff auch auf ein Nebengebäude über, wie es hieß. Mehrere Freiwillige Feuerwehren hätten ein Übergreifen der Flammen auf ein Einfamilienhaus und ein weiteres Nebengebäude verhindern und schließlich den Brand löschen können. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.