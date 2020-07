Jessen (Elster)

13-Jähriger fährt über Parkplatz und baut Unfall

05.07.2020, 14:36 Uhr | dpa

Ein 13-Jähriger hat sich im Kreis Wittenberg an das Steuer des Familienautos gesetzt und einen Unfall gebaut. Eigentlich sollte der Junge am Samstagabend am Dixfördaer See bei Jessen im Auftrag des Vaters nur etwas aus dem geparkten Wagen holen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Doch der 13-Jährige startete mit dem ausgehändigten Schlüssel das Auto und fuhr über die Parkplatzwiese. Als er wieder einparken wollte, fuhr er in ein anderes Auto. Beide Fahrzeuge waren danach nach Polizeiangaben sichtbar beschädigt.