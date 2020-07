Fulda

Drei Verletzte bei Zusammenstoß im Kreis Hersfeld-Rotenburg

05.07.2020, 21:10 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Alheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 51-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Vorfahrt des anderen Wagens missachtet. Sie und die 62 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos kamen nach dem Zusammenstoß ins Klinikum Bad Hersfeld, wie die Polizei mitteilte. Ein Beifahrer kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 83 wurde am Sonntagnachmittag an der Unfallstelle für eineinhalb Stunden gesperrt.