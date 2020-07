Gardelegen

Größtes Breitbandförderprojekt startet in Sachsen-Anhalt

06.07.2020, 01:06 Uhr | dpa

Im Norden Sachsen-Anhalt startet der Aufbau des größten Breitbandprojekts, das öffentlich gefördert wird. In der dünn besiedelten Altmark, die zwei Mal so groß ist wie das Saarland, sollen durch die Fördermittel in den nächsten Jahren Zehntausende Haushalte an ultraschnelles Glasfaser angeschlossen werden. Dafür sollen mehr als 2300 Kilometer Kabel verlegt werden. Details zum Projekt sollen heute in Gardelegen vorgestellt werden. Dafür reisen unter anderem auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an, um sich über das Projekt zu informieren.

Sachsen-Anhalt hat großen Nachholbedarf beim Breitbandausbau und liegt im Ländervergleich derzeit auf dem vorletzten Platz. Laut Breitbandatlas konnten Ende vorigen Jahres 78,5 Prozent der Haushalte in Sachsen-Anhalt Anschlüsse mit Download-Geschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde bekommen. Etwas weniger als jeder zehnte hat schon Zugang zum zwanzig Mal schnelleren Gigabit-Netz.

Zum Vergleich: Bundesweit sind 92 Prozent der Haushalte mit Raten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde angeschlossen und 43 Prozent haben Zugriff auf einen Gigabit-Anschluss. Die Bundesregierung gab zuletzt das Ziel aus, dass in fünf Jahren alle in Deutschland mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde surfen können. Wo die privaten Telekommunikationsanbieter nicht selbst Kabel verlegen, weil es unwirtschaftlich ist, gibt es Fördergelder dazu.