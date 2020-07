Leipheim

Unbekannte sprengen Geldautomaten: Täter sind flüchtig

06.07.2020, 08:47 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Leipheim (Landkreis Günzburg) einen Geldautomaten gesprengt. Ein Passant hatte gegen 2.00 Uhr in der Nacht zu Montag einen brennenden Geldautomaten auf einem Parkplatz entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der Geldautomat wurde durch die Sprengung zwar erheblich beschädigt, an das Geld kamen die Täter aber nicht heran. Anschließend flohen sie in zwei Autos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Die Polizei fahndet auch mit Hubschraubern nach den Tätern.