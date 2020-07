Füssen

Trinkwasseralarm in Füssen nach wenigen Tagen aufgehoben

06.07.2020, 12:30 Uhr | dpa

Nach wenigen Tagen ist in Füssen im Allgäu eine Abkochanordnung für Leitungswasser wieder aufgehoben worden. In einem Gebäude der Stadt im Landkreis Ostallgäu waren im Trinkwasser Enterokokken - Bakterien, die zu Durchfall und Erbrechen führen können - festgestellt worden. Nun seien drei Proben nacheinander negativ gewesen, berichtete die knapp 16 000 Einwohner große Stadt am Montag. Deswegen habe der Alarm schneller als geplant wieder aufgehoben werden können.