Rehburg-Loccum

Sensenechse im Dino-Park Münchehagen aufgestellt

06.07.2020, 14:09 Uhr | dpa

Im Dinosaurier-Park Münchehagen ist ein neues Modell eines urzeitlichen Riesen aufgestellt werden. Der neun Meter lange Therizinosaurus besaß an jeder Hand drei gigantische Krallen, die so scharf wie Säbel waren. Forscher gaben dem prähistorischen Pflanzenfresser deshalb auch den Namen Sensenechse, wie der Freizeitpark in Rehburg-Loccum am Montag mitteilte. Der Kopf der Sensenechse ragte sechs Meter in die Höhe.

Präsentiert wird zudem ein echtes 85 Millionen Jahre altes Gelege mit fossilen Eiern des Therizinosaurus. Im Zentrum des Dinosaurier-Freilichtmuseums in der Nähe des Steinhuder Meeres befinden sich rund 300 versteinerte Saurierspuren - zudem sind etwa 230 Modelle der urzeitlichen Tiere zu sehen.

Der Park war wegen der Coronavirus-Pandemie verspätet in die Saison gestartet. Seit der Öffnung Anfang Mai seien die Besucherzahlen sehr gut, sagte der wissenschaftliche Leiter Nils Knötschke: "Wir sind sehr glücklich darüber." Wegen des großen Andrangs müssten sich die Gäste an manchen Tagen auf Wartezeiten von etwa einer halben Stunde einstellen. Im Hauptgebäude und Restaurant gibt es eine Maskenpflicht - zum Hygienekonzept gehören zudem Abstandsmarkierungen und Desinfektionsmittelspender.