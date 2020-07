Delmenhorst

Versuchter Totschlag: 20-Jähriger Bremer in U-Haft

06.07.2020, 16:47 Uhr | dpa

Die Polizei hat ein 20-jährigen Bremer unter dem Verdacht des versuchten Totschlags festgenommen. Der Mann werde dringend verdächtigt, einen 37-jährigen Delmenhorster am 10. Juni vermutlich mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Das Amtsgericht Oldenburg habe Untersuchungshaft für den 20-Jährigen angeordnet. Der Haftbefehl sei am Sonntag vollstreckt worden. Warum es am Abend des 10. Juni zwischen den beiden Männern zu einem Streit auf einer Straße in Delmenhorst kam, ist noch unklar. Gegen den nun Festgenommenen wird auch wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.