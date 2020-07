06.07.2020, 19:54 Uhr | dpa

An einem Kletterfelsen im Morgenbachtal bei Trechtingshausen (Kreis Mainz-Bingen) ist erneut ein Kletterer abgestürzt. Er habe sich dabei am Montagabend eine Kopfplatzwunde zugezogen und sei zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Bingen mit. Die Lage sei "nicht dramatisch" gewesen. Bereits am Samstag war ein Kletterer dort abgestürzt. Er war mit schweren Verletzungen in eine Klinik gekommen.