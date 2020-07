Schwerin

Ehrenamtskarte bringt Bonusleistungen für Engagierte

07.07.2020, 01:41 Uhr | dpa

Nach jahrelanger Debatte wird es nun auch in Mecklenburg-Vorpommern eine landesweite Ehrenamtskarte geben, die ihren Trägern Vergünstigungen und Preisnachlässe ermöglicht. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will am heutigen Dienstag in Schwerin Einzelheiten zum bevorstehenden Start bekanntgeben.

Bereits seit Februar konnten bei der zuständigen Ehrenamtsstiftung des Landes Anträge auf die Ehrenamtskarte gestellt werden. Mit der Karte locken Preisermäßigungen, zum Beispiel beim Eintritt in die landeseigenen Schlösser, zu Sportveranstaltungen und bei einigen Ferienvermietern. Je mehr Partner mitmachen, desto attraktiver werde die Karte, hatte die Ministerin um breite Beteiligung auch der Wirtschaft und kommunaler Betriebe geworben.

Voraussetzung für den Erhalt der Ehrenamtskarte sind mindestens fünf Stunden ehrenamtlicher Einsatz pro Woche über aktuell mindestens drei Jahre. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren reicht ein Jahr.