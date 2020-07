Magdeburg

Haseloff stellt weiteren Plan für Kohle-Strukturwandel vor

07.07.2020, 02:26 Uhr | dpa

Vor wenigen Tagen hat Deutschland den Kohleausstieg samt milliardenschweren Hilfen für die betroffenen Regionen beschlossen, jetzt geht es in die Umsetzung. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will heute in Magdeburg die konkreten Pläne für den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier rund um Zeitz vorstellen. Deutschland will bis 2038 aus der klimaschädlichen Verstromung von Kohle aussteigen.

Im Gegenzug sollen die Revierregionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen bis zu 40 Milliarden Euro vom Bund erhalten, um die Infrastruktur zu verbessern und neue Jobs anzusiedeln.

Auf Sachsen-Anhalt entfallen 4,8 Milliarden Euro, davon kann das Land 1,68 Milliarden Euro selbst verplanen. Den Rest will der Bund über eigene Projekte realisieren. Zuletzt hatte bereits der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), bemängelt, dass sich bisher vor allem die Lausitz bei "Leuchtturmprojekten" durchsetzen konnte und Sachsen-Anhalt das Nachsehen hatte.